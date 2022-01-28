Германия объявила российского дипломата персоной нон грата – СМИ

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Власти ФРГ приняли решение выслать из страны сотрудника российского консульства из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

"Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен персоной нон грата", – говорится в сообщении.

Уточняется, что дипломата задержали в рамках дела против некоего Ильнура Н., обвиняемого в передаче России секретных сведений о европейской космической программе. По данным немецких правоохранителей, сотрудник консульства являлся также и сотрудником Службы внешней разведки РФ.

В конце декабря прошлого года Россия в ответ на аналогичную меру со стороны Германии объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Тогда в МИД РФ подчеркнули, что на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина Россия будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом.

