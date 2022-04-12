В Польше арестовали россиянина по обвинению в шпионаже

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Польская прокуратура предъявила гражданину России обвинение в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру.

Уточняется, что расследование проводил отдел по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске. В ходе мероприятий сотрудники военной жандармерии задержали россиянина, который постоянно проживает в Польше.

"Выводы службы военной контрразведки указывают на то, что он осуществляет шпионскую деятельность в интересах разведки РФ", – говорится в сообщении генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинение офицеру бундесвера в запасе в шпионаже в пользу России. В прокуратуре отметили, что обвиняемый ранее возглавлял окружной штаб связи Вооруженных сил ФРГ, а также, находясь в запасе, принимал участие в работе нескольких бизнес-ассоциаций.