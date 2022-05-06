Пентагон заявил, что США не передают Киеву разведданные о местонахождении командиров ВС РФ

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США не передают Украине разведывательную информацию о местонахождении российских военачальников. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он пояснил, что Соединенные Штаты предоставляют разведывательную информацию о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну.

"Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших российских военачальников на поле боя и не участвуем в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", – заверил Кирби в эфире телеканала CNN.

Ранее сообщалось, что США могли поставить Украине данные разведки, что привело к гибели российских офицеров. При этом Вашингтон якобы выступил против передачи Киеву данных о самых высокопоставленных членах военного руководства РФ.

До этого Госдеп США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которых американские власти подозревают в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача Соединенными Штатами и Североатлантическим Альянсом Украине разведданных не способствует быстрому завершению специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, но не помешает доведению ее до конца. Говоря о специальных мерах реагирования на подобные действия Запада, Песков заявил, что российские военнослужащие делают все, что необходимо в такой ситуации.

