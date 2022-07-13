В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию

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Москва надеется, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не будет сопровождаться намерением построить антироссийские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что РФ высоко ценит общие интересы и взаимодействие с Саудовской Аравией.

"И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Байден заявил, что его предстоящий визит в Саудовскую Аравию важен с точки зрения прямого взаимодействия с королевством для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем. Американский лидер заявил, что саудовские власти работают с Белым домом над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижением цен на нее.

