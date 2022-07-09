Байден заявил, что ЦРУ является лучшей секретной службой в мире

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Центральное разведывательное управление США является лучшей секретной службой в мире.
По его словам, американские разведывательные службы заранее предоставили Вашингтону данные, касающиеся проведения Россией специальной военной операции на Украине.
"Благодаря невероятной работе наших профессионалов в разведывательной сфере мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планирует на Украине. Мы видели, что он делает", – утверждал Байден в ходе выступления в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.
Он добавил, что с помощью раскрытой службой информации, Соединенным Штатам удалось объединить союзников и партнеров по всему миру.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские войска обнаружили в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР документы украинского Генштаба, свидетельствующие о планах нанесения удара по России. Он подчеркнул, что действия Москвы стали упреждающим ударом. Кроме того, Россия сделала это в полном соответствии с 51-й статьей Устава ООН и уведомила об этом Организацию объединенных наций.
До этого стало известно, что ЦРУ распространило в соцсетях инструкцию на русском языке о том, как связаться с американской разведкой. Для этих целей разведывательное управление США предложило использовать VPN. Людей, готовых идти на сотрудничество с этой службой, просили сразу называть свое имя, страну проживания, а также характер информации, к которой они имеют доступ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США – СМИ
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