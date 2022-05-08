ЦРУ не считает позицию России сдерживающим фактором расширения НАТО

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США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, но они не являются сдерживающим фактором данном вопросе, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.
"Если Финляндия и Швеция решат двигаться в этом направлении, а НАТО решит увеличить количество членов и включить их, ничто не будет сдерживающим фактором", – приводит его слова CBS News.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ с Россией. По его словам, Россия также, вероятно, начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе. Ниинистё заявил, что намерен представить свою позицию по НАТО не позже 12 мая.
В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО и России в случае их вступления в Альянс. По ее словам, при вступлении государств в НАТО не удастся избежать последствий, в том числе для соседских отношений между странами.
Также замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. По его словам, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих стран и региона.
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