Россия может выиграть от визита Байдена в Саудовскую Аравию – СМИ

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Россия может выиграть от поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Такое мнение выразил автор статьи The Washington Times.

В материале отмечается, что Саудовская Аравия удвоила свой квартальный импорт российской нефти для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта, в том числе в США.

В свою очередь, американский лидер отправился в Эр-Рияд для подписания договора об увеличении добычи нефти.

Если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия и дальше продолжит активно зарабатывать на продаже топлива ближневосточным странам, заметил автор.

Ранее стало известно, что в текущий момент страны G7 изучают возможности ограничения предельных цен на энергоресурсы из РФ.

Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что максимальная закупочная цена на российскую нефть может быть установлена на уровне вдвое ниже текущего.

В Китае, в свою очередь, заявили, что обсуждаемое Западом ограничение цен на российскую нефть может дестабилизировать рынок энергоресурсов и, как следствие, замедлить восстановление мировой экономики в целом.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

