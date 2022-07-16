Байден назвал саудовского наследного принца ответственным за убийство журналиста Хашукджи

Фото: depositphotos/palinchak

Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер также отметил, что обсудил с наследным принцем нарушение прав человека, к которым, по его мнению, причастен Эр-Рияд.

Ранее в The Washington Times написали о том, что Россия может выиграть от поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. В материале отмечается, что Саудовская Аравия удвоила свой квартальный импорт российской нефти для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта, в том числе в США.

В свою очередь, американский лидер отправился в Эр-Рияд для подписания договора об увеличении добычи нефти.

Если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия и дальше продолжит активно зарабатывать на продаже топлива ближневосточным странам, заметил автор.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

