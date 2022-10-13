Миллер допустил применение российских турбин на возможных новых нитках "Турецкого потока"

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Глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что на новых нитках "Турецкого потока" будут использовать турбины российского производства. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

"Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, ниток, мы должны сначала определиться, конечно же, с объемом. <...> Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства", – заявил Миллер.

Глава "Газпрома" добавил, что возможные новые нитки газопровода пройдут через Черное море. Также рассматривается создание торгового хаба на границе Турции и на границе Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской заявил, что турецкий резидент Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил идею Владимира Путина о создании газового хаба на территории Турции. Данный вопрос планируется прорабатывать совместными усилиями.

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