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США ввели санкции против ряда губернаторов российских регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минфина.

В заявлении указывается, что санкции коснулись вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, губернаторов Московской, Калининградской, Брянской областей Андрея Воробьева, Антона Алиханова и Александра Богомазова соответственно.

Под санкционные ограничения Запада в том числе подпали банк ВТБ и 17 связанных с ним компаний, а также "Росбанк" и "Интеррос". Санкции также коснулись главы "Норникеля" Владимира Потанина. При этом сама компания Потанина не вошла в санкционный список США.

Помимо этого, американские власти включили в список сына Красноярского губернатора Артема Усса, ранее задержанного в Милане, и членов совета директоров компании "Российские железные дороги".

Ранее США ввели экспортные ограничения против девяти российских структур. Сообщалось, что ограничения затронут компании VIP Technology, Tavrida Microelectronics, "Академия безопасности бизнеса", Nuclin LLC, Intercom Ltd и других.



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