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Россия обошла финансовую кампанию Запада и победила в экономической войне. Об этом говорится в материале обозревателя Роберта Фарли для издания 19FortyFive.

В статье автора отмечается, что, несмотря на действие западных санкций, России удалось найти новых потребителей отечественных энергоресурсов. Также Фарли отметил непоколебимость рубля перед санкционными ограничениями.

"Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют", – говорится в материале.

До этого глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт заявил, что ценовой потолок на нефть не продемонстрирует желаемого эффекта. По его словам, поставленных целей не всегда можно достичь путем санкций.

Ранее Фарли заявил, что Запад вступил с Россией в "титаническую" борьбу. Подобного масштаба экономических санкций, уточнил обозреватель, в мире еще не наблюдалось. Он подчеркнул, что последствия борьбы за финансовую систему распространены как внутри РФ, так и за ее пределами.



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