Еврокомиссия назвала сумму замороженных активов РФ в ЕС

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Сумма замороженных активов компаний и физлиц из России, которые попали в санкционные списки Евросоюза, составляет более 24 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

"На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда", – передает его слова РИА Новости.

Также Виганд напомнил, что данные замороженные активы не подлежат прямой конфискации.

Ранее стало известно, что сумма замороженных в Литве российских средств превысила 80 миллионов евро. По словам директора службы по расследованию финансовых преступлений страны Роландаса Кишкиса, размер замороженных капиталов и имущества россиян удвоился по сравнению с прошлым годом.

8 мая появилась информация, что Еврокомиссия закончила разработку проекта 11-го пакета санкций против России. Об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

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