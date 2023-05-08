Еврокомиссия завершила разработку проекта 11 пакета санкций против РФ

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Еврокомиссия закончила подготовку проекта 11 пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

"Я могу подтвердить, что 11-й пакет санкций передан странам – членам. В среду состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР)", – подчеркнул он.

До этого СМИ сообщали, что Еврокомиссия может выступить с предложением о введении нового пакета санкций в отношении России в ближайшие дни. Отмечалось, что послы стран Евросоюза обсудят новые ограничения 10 мая.

Ранее Евросоюз обсуждал введение экономических санкций против стран, которые помогают РФ преодолевать ограничения. Основной целью механизма является пресечение торговых каналов, используемых Москвой.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС создаст механизм, который позволит вводить санкции против граждан, обвиненных в коррупции.

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