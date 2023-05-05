Еврокомиссия может предложить ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни – СМИ

Фото: depositphotos/Kordin

Еврокомиссия может выступить с предложением о введении нового пакета санкций в отношении России в ближайшие дни. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что послы стран Евросоюза обсудят новые ограничения 10 мая.

"Послы ЕС настроены обсудить его (новый пакет санкций. – Прим. ред.) на встрече в следующую среду, но пока все еще непонятно, будет ли само предложение сегодня, к 8 мая или позднее", – указано в материале издания.

Ранее Евросоюз обсуждал введение экономических санкций против стран, которые помогают РФ преодолевать ограничения. Основной целью механизма является пресечение торговых каналов, используемых Москвой. В случае провала таких мер страны ЕС могут прибегнуть к введению адресных ограничений против ключевых товаров.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС создаст механизм, который позволит вводить санкции против граждан, обвиненных в коррупции.

При этом он не уточнил, на каком основании ЕК намерена считать людей не входящих в ЕС государств виновными в подобных преступлениях.



Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций