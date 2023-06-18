Киев требует от Лондона введения санкций против производителей ракет из РФ – СМИ

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Украина требует от Великобритании введения новых санкций против России, которые должны коснуться производителей ракетных вооружений. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что британскому правительству со стороны Украины был передан список, включающий в себя шесть российских предприятий и научно-исследовательских институтов. Власти Киева считают, что данные учреждения должны стать целью санкционной политики Запада.

Старший советник аппарата президента Владимира Зеленского Владислав Власюк также призвал власти Великобритании использовать деньги из замороженных российских активов на восстановление Украины.

Ранее сообщалось, что послы ЕС не смогли согласовать 11-й пакет санкций против РФ. Послы смогли продвинуться в обсуждении 11-го пакета санкций, но им остается доработать "несколько элементов".



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