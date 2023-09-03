НАТО может развалиться к 2025 году из-за Украины – СМИ

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Североатлантический альянс может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине и вероятного сближения Вашингтона с Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Atlantic.

"Это приведет к расколу Североатлантического альянса, и европейские государства не готовы к такому развитию событий", – отметили авторы материала.

По их словам, интересы Европы и приоритеты американской республиканской партии отличаются. Поэтому Европа может остаться одна при приходе к власти Дональда Трампа.

"Если Вашингтон перестанет финансировать Украину, то Европа не сможет компенсировать потерю помощи", – подчеркивает издание.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что западные страны должны предоставить гарантии безопасности российской стороне и не принимать Украину в НАТО, это может поспособствовать урегулированию украинского конфликта. Он подтвердил мнение правительства Венгрии о том, что переговоры могут показать свою эффективность только в том случае, если в них примут участие Россия, Украина и США.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что приглашение Украины в НАТО могло бы привести к началу новой мировой войны. В этой связи лидеры стран Альянса на саммите в Вильнюсе воздержались от такого шага. По его мнению, они поступили правильно.

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