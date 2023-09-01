Конгрессвумен США заявила, что Вашингтон терпит поражение в конфликте на Украине

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Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Соединенные Штаты терпят поражение в конфликте на Украине, а Россия выигрывает. Об этом сообщает РИА Новости.

Она добавила, что американские власти и ведомства врут гражданам США о текущем конфликте, а также о якобы намерении России напасть на Европу.

По словам Тейлор-Грин, президент США Джо Байден втянул всех американцев в прокси-войну с Россией.

Ранее Марджори Тейлор-Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после заявлений бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности главы Белого дома к коррупции.

До этого член палаты представителей конгресса США Энди Харрис признал, что контрнаступление украинских войск провалилось, и заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры.