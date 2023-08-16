Экс-депутат парламента Финляндии заявил, что страна недолго будет частью НАТО

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Финляндия недолго будет находиться в составе Североатлантического альянса, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего депутата финского парламента Ано Туртиайнена.

"Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России", – сообщил Туртиайнен в беседе на Московской конференции по международной безопасности.

Он добавил, что присоединение к военному блоку принесло государству только вред. Однако, продолжил Туртиайнен, у граждан не было возможности открыто выразить свое мнение. По его словам, пропаганда работала таким образом, что казалось, будто все хотели этого присоединения.

4 апреля этого года Хельсинки стали частью Североатлантического альянса. Финляндия добивалась этого еще с лета прошлого года. Страна стала 31-м членом НАТО.

Финляндия стала членом НАТО