Захарова назвала неприемлемым продолжающееся проявление русофобии в Швеции

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Антироссийская кампания Швеции неприемлема для любого демократического и правового государства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовали на сайте ведомства.

По словам Захаровой, власти Швеции под предлогом "недемократического характера деятельности" объединения российских соотечественников отказали им в бюджетном финансировании, а также потребовали вернуть гранты за последние два года.

"Осуществляется неприкрытая травля наиболее активных членов объединений "за связи с Россией". К расследованию была даже подключена Служба госбезопасности страны. По сути, нашим соотечественникам предъявлен ультиматум публично осудить Россию", – сказано в сообщении МИД РФ.

Эти факты были отмечены в разговоре с новым послом Швеции в России Карин Улофсдоттер во время встречи в российском ведомстве.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия будет и дальше продолжать вынуждать власти Швеции искоренять ситуации, связанные с русофобией.

Ранее организаторы чемпионата Европы 2024 года по футболу в Швеции, который проводится среди девушек до 17 лет, отказались допустить российскую сборную до участия в матчах.

В Шведском футбольном союзе подчеркнули, что будут придерживаться позиции, которая ранее была принята Шведской спортивной конфедерацией совместно с Олимпийским комитетом страны и спортивными федерациями – спортсменам из РФ и Белоруссии запрещается участвовать в международных состязаниях, пока продолжается спецоперация на Украине.

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