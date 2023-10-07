США могут 11 октября объявить о новом пакете помощи Киеву на 200 млн долларов – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине суммой около 200 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

"Состав следующего пакета военной помощи все еще обсуждается и должен быть обнародован в среду", – указано в сообщении.

Отмечается, что о новом пакете помощи на сумму около 200 миллионов долларов будет объявлено на 16-м заседании контактной группы союзников Украины в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон скоро объявит о выделении Киеву нового пакета вооружений. Она объяснила, что это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.

До этого американский лидер Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине.

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