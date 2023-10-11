Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных активов РФ

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Бельгия намерена передать Украине 1,7 миллиарда евро. Эту сумму возьмут из специального фонда, который сформируется за счет налогов с доходов замороженных активов РФ. Об этом рассказал премьер-министр страны Александр Де Кро.

"Мы создадим фонд на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счет миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии. В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов", – объяснил он.

По его словам, такие налоги должны в размере 100% отправляться Киеву. Премьер уточнил, что на эти деньги будет осуществляться закупка оружия, гуманитарная помощь, а также финансирование гражданской миссии Европейского союза в отношении Украины.



Ранее Владимир Путин заявил, что в мире происходят ситуации, когда присваиваются чужие активы, и те, кто совершает подобное, "видимо, не отличаются большим умом", потому что это идет им самим во вред.

До этого глава департамента Минфина РФ по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев сообщил, что ведомство не видит предпосылок к массовой конфискации замороженных российских активов.

В свою очередь, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон изучает возможные юридические основания для передачи Киеву замороженных российских активов.



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