Путин заявил, что присваивающие себе чужие активы "не отличаются большим умом"

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В мире происходят ситуации, когда присваиваются чужие активы, те, кто совершает подобное, "видимо, не отличаются большим умом", потому что это идет им самим во вред. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности.

"Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети", – цитирует президента РИА Новости.

Путин рассказал о совместном проекте ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, при помощи которого осуществляется выпуск и обмен цифровых валют. У третьих сторон, подчеркнул глава государства, нет возможности для злоупотреблений, также они не могут вмешиваться в проведение платежей. В частности, заблокировать сделку, присвоить себе чужие деньги или активы и арестовать счета.

Президент добавил, что страны, которые распоряжаются мировыми валютами, стоят во главе "финансовой пирамиды". По мнению лидера РФ, это не соответствует интересам большинства человечества.

Он также уточнил, что рассчитывает на то, что, несмотря на все сложности на мировой арене, в конечном итоге люди придут к какому-то консенсусу. При этом они не будут ограничиваться только интересами стран "пирамиды".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что санкции Евросоюза в отношении российских бизнесменов, изъятие частной собственности предпринимателей, посягательство на финансовые и иные активы российского бизнеса противоречат международному праву.

Он также уточнил, что собственники замороженных российских активов в США могут начать подавать судебные иски после обложения прибыли налогом.

Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом