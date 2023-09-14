В Минфине РФ не увидели предпосылок к массовой конфискации активов России

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Минфин РФ пока не видит предпосылок к массовой конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента ведомства по контролю за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева.

"Есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится", – сказал Тимофеев в ходе дискуссии в рамках клуба "Валдай".

Представитель Минфина оговорился, что ничего не гарантирует, а лишь предполагает. Однако он заметил, что Россия играет очень большую роль в мировой экономике, поэтому изолировать ее, как Иран или КНДР, не получится. В частности, Тимофеев указал на зависимость глобальных рынков от российского сырья и продовольствия.

"Электоральная демократия не позволяет Западу пойти на жесткий сценарий. Одно дело заявлять, другое дело делать. Это чревато для глобальной экономики", – подытожил он.

Ранее стало известно, что Совет ЕС начал обсуждение 12-го пакета антироссийских санкций. В рамках него, в частности, планируется предусмотреть правовые основы для конфискации более 200 миллиардов евро замороженных активов РФ.



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