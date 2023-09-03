В ООН предложили начать переговоры о разморозке активов компаний РФ – СМИ

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В новых предложениях ООН по возобновлению зерновой сделки содержится идея о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия, которые блокированы Европой. Об этом пишет Sabah со ссылкой на источники.

Как уточняет газета, ООН также предлагает начать работу по оценке ущерба поврежденных трубопроводов, по которым осуществлялась доставка аммиака. В числе предложений есть и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу, 17 июля. Владимир Путин назвал одними из условий для возвращения России в сделку исключение препятствий для российских банков и подключение их к системе SWIFT.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что речи о зерновой сделке без участия России идти не может. По ее словам, без Москвы соглашение работать не будет.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки