Без участия России зерновой сделки быть не может – Захарова

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Речи о зерновой сделке без участия России идти не может, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, без Москвы соглашение работать не будет.

"Это невозможно физически", – подчеркнула Захарова, комментируя сообщения турецких СМИ о продлении зерновой сделки без участия России.

Представитель МИД добавила, что зерновая сделка будет одной из тем обсуждения на предстоящих в Москве переговорах Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана.

Накануне стало известно, что главы МИД РФ и Турции проведут переговоры в Москве 31 августа. Также в скором времени пройдут переговоры Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это также связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Российский лидер, в частности, обратил внимание, что сделка потеряла гуманитарную суть.

При этом посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что РФ и ее партнеры совместно прорабатывают альтернативу черноморской инициативе, которая позволит доставлять продовольствие.

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