Зеленский создаст военный фонд и будет пополнять его за счет российских активов

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании фонда для развития оружейной отрасли и строительства новых военных объектов. Фонд будет пополняться средствами от продажи конфискованных российских активов. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский рассказал, что на Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы для развития военных производств и создания новых военных объектов.

"Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что наполнение фонда станет дополнительной статьей государственных расходов. При этом в самом Киеве не раз открыто признавали, что едва покрывают военные расходы и зависят от финансирования со стороны западных партнеров.

10 февраля 2023 года кабмин Украины выпустил постановление о регулировке продажи конфискованных российских активов и имущества. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что продаже подлежат сотни объектов. Денежные средства пойдут на пополнение спецфонда и восстановление энергосистемы, жилья, разминирование территорий страны и другие задачи.