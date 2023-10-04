В США заявили, что изучают возможность передачи Киеву замороженных активов РФ

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Вашингтон изучает возможные юридические основания для передачи Киеву замороженных российских активов, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"Их около 300 миллионов долларов, и большая часть из них находится в Европе, а не в США. <...> Мы изучаем, какие могут быть юридические основания у нас и европейцев, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины", – цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что собственники замороженных российских активов в США могут начать подавать судебные иски после обложения прибыли налогом.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что в мире происходят ситуации, когда присваиваются чужие активы, и те, кто совершает подобное, "видимо, не отличаются большим умом", потому что это идет им самим во вред.

До этого глава департамента Минфина РФ по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев сообщил, что ведомство не видит предпосылок к массовой конфискации замороженных российских активов.



Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом