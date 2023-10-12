Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу – СМИ

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Украинский президент Владимир Зеленский внезапно приехал на заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с "отчаянным обращением". Об этом сообщило издание Politico.

"Поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов", – сказано в материале.

Отмечается, что на заседании украинский президент отметил, что события в Израиле не должны отодвинуть Украину на второй план. Однако издание подчеркнуло, что это не так, поскольку не только обострение палестино-израильского конфликта отвлекает внимание стран – членов НАТО. Например, за несколько часов до начала встречи министров появились сведения о повреждении газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская сторона передаст Киеву очередной пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Новый пакет будет содержать боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которую в скором времени США передадут Киеву.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, в свою очередь, заявил, что страна намерена передать Украине 1,7 миллиарда евро. Эту сумму возьмут из специального фонда, который сформируется за счет налогов с доходов замороженных активов РФ.

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