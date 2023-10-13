Путин заявил, что не удивится продаже Киевом оружия в РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что не удивится продаже Украиной оружия в Россию, поскольку Киев продает все. У Москвы есть данные о продажах вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток, отметил президент РФ.

По его словам, Киев вряд ли поставлял оружие Палестине, однако утечки идут.

"У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины – понятно – но то что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно", – сказал глава страны.

До этого СМИ сообщали, что радикальное палестинское движение ХАМАС использует оружие, произведенное в США, которое направлялось на Украину. Также в прессе отмечали, что командиры ВСУ самостоятельно осуществляли продажу вооружения от западных партнеров на черном рынке.

В материале было сказано, что Украина могла поставить ХАМАС не только американские винтовки М4, но и ракеты Stinger (Киев якобы получил от США более 1,5 тысячи зенитных ракетных комплексов и снарядов).

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты начали поставлять Израилю военную помощь. Так, первая партия дополнительных систем безопасности уже находится на пути в Тель-Авив.

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