Политолог назвал хитростью объединение Байденом помощи Украине и Израилю

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Президент США Джо Байден действует хитро, объединяя помощь Украине и Израилю с целью повышения шансов ее одобрения со стороны конгресса. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на директора ИМЭМО РАН, политолога Федора Войтоловского.

"Он увязывает военную помощь Израилю, которая точно получит поддержку не только демократов, но и республиканцев в конгрессе, с военной помощью Украине, по которой у части республиканцев есть вопросы относительно ее объемов и эффективности", – отметил он.

По словам политолога, глава США во время обращения к нации не упомянул помощь Тайваню, однако она находится в пакете, который, как планируется, пройдет в качестве единого законопроекта.

До этого Байден заявил, что США обеспечат необходимую помощь для обороны Израиля. Он также отметил, что прибыл в Израиль, чтобы показать всему миру поддержку еврейского государства со стороны США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Кроме того, президент США объявил о выделении 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Вместе с тем Байден уточнил, что Штаты поддерживают связь с международными гуманитарными организациями для помощи нуждающимся, а также призывают мировое сообщество допустить Красный Крест в больницы и открыть коридоры для доставки гумпомощи.

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