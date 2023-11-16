Пленный солдат ВСУ отказался от обмена, решив остаться в России

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Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от предложения обмена и решил остаться жить в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок", – рассказал он.

По словам военного, его насильно мобилизовали на работе. В первый же раз, когда их отправили в атаку, командиры кинули мобилизованных, а сами сбежали. Пиявка отметил, что в ВСУ сейчас набирают и 18-летних парней, которые только что окончили школу, и людей с психическими отклонениями.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что за октябрь российским подразделениям удалось взять в плен большое число солдат ВСУ. Он отмечал, что взятые в плен украинские бойцы рассказывали о плохом психологическом настрое в подразделениях армии Украины.

Военнослужащие группировки "Восток" в зоне СВО, в свою очередь, доложили министру обороны РФ, что поведение противника изменилось: чаще отмечается их подверженность паническим состояниям.

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