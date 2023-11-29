Соглашение между РФ и Украиной о порядке пересечения границы прекратило действие

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Соглашение между РФ и Украиной о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов обоих государств прекратило действие 9 ноября. Такое сообщение МИД РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Данное соглашение было подписано в Донецке 18 октября 2011 года.

Ранее глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что жители Запорожья в массовом порядке обращаются с просьбой помочь им в переезде в РФ. Он уточнил, что обращения поступают в том числе от запорожцев, которые покинули Украину и сейчас пребывают в европейских странах в качестве беженцев.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о 5 миллионах человек, которые прибыли с Украины и из республик Донбасса в РФ с начала проведения спецоперации. По его словам, из них более 730 тысяч являются детьми.

В октябре кабмин РФ ввел временный порядок въезда для украинцев, прибывающих в Россию. Им будут доступны только два пропускных пункта. Свое решение правительство объяснило обеспечением безопасности на фоне сложной геополитической обстановки.

Согласно документу, граждане Украины смогут въезжать на территорию РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска в Шереметьево.

Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи