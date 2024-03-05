Французский политик заявил о бесследной пропаже 16 млрд евро помощи ЕС на Украине

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Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился бесследной пропаже 16 миллиардов евро финансовой помощи Украине от стран Евросоюза.

Таким образом политик прокомментировал заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Киев так и не получил обещанную ЕС в 2022 году помощь в размере 16 миллиардов евро.

"Сегодня (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира", – написал Филиппо на своей странице в соцсети X, отметив, что немалая часть этой суммы была собрана именно во Франции.

Он также обвинил в коррупции сам Европейский союз. По словам политика, данные средства могли бы пойти на субсидии для фермеров и развитие больниц ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Зеленский допустил ошибку, говоря, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов, так как не учел, что часть боеприпасов Киев должен купить самостоятельно.

До этого СМИ сообщали о том, что республиканцы в США могут в марте-апреле этого года вынести на голосование законопроект о новом бюджете, который в том числе будет предусматривать выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи.

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