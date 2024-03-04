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Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку, говоря, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов, так как не учел, что часть боеприпасов Киев должен купить самостоятельно. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в эфире радиостанции Franceinfo.

По его словам, в марте 2023 года 27 стран Евросоюза решили поставить за год миллион снарядов. При этом Бретон подчеркнул, что сказал "поставить", а не "передать". Как напомнил еврокомиссар, Зеленский говорил о "безвозмездной передаче", что не соответствует действительности.

Бретон уточнил, что существует три пути поставок боеприпасов, безвозмездная передача является только одним из них. В рамках этой инициативы Киеву передали 300 тысяч снарядов, к концу марта цифра увеличится до 550 тысяч, добавил он.

Говоря о двух других каналах поставок, он назвал закупку Украиной снарядов напрямую у их производственной базы (по информации еврокомиссара, Киев уже приобрел более 350 тысяч снарядов, то есть это уже 900 тысяч) и двусторонние поставки между определенными соседними государствами, которые не раскрываются.

Бретон назвал неправдой то, что ЕС не сможет снабдить Украину миллионом боеприпасов, потому что на конец марта у нее будет 550 тысяч бесплатных снарядов, а общая сумма значительно превысит миллион.

Кроме того, Зеленский заявил, что украинская сторона не сможет забыть и понять внутренние споры союзников Киева по поводу военной поддержки. Он указал, что украинские партнеры имеют на вооружении "достаточно систем ПВО", а Киев, в свою очередь, не просил больше, чем необходимо для защиты жизни.

Между тем в СМИ сообщалось, что лидер Украины начал выглядеть опустошенным и измотанным во время последних совещаний. В материале объяснили, что украинское общество устало от текущего конфликта, а международная поддержка стала раскалываться, что приводит к критической нехватке боеприпасов ВСУ.

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