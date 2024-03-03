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03 марта, 08:24

Политика

Зеленский заявил, что споры союзников о помощи Киеву невозможно забыть

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинская сторона не сможет забыть и понять внутренние споры союзников Киева по поводу военной поддержки. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Он указал, что украинские партнеры имеют на вооружении "достаточно систем ПВО", а Киев, в свою очередь, не просил больше, чем необходимо для защиты жизни.

Вместе с тем Зеленский осудил затягивание поставок оружия и средств противовоздушной обороны. Президент обвинил партнеров во "внутренних политических играх или спорах", которые ограничивают защиту Киева.

"Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", – сказал Зеленский.

Между тем в Париже состоялась манифестация против отправки войск западных стран на Украину. Протестная акция прошла на площади Вобан. Как заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который также принял участие в шествии, митингующие пришли выразить несогласие с эскалацией конфликта.

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