26 февраля, 23:56Политика
Зеленский стал выглядеть опустошенным и измотанным – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Wolfgang Rattay
Украинский лидер Владимир Зеленский начал выглядеть опустошенным и измотанным во время последних совещаний. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, украинское общество устало от текущего конфликта, а международная поддержка стала раскалываться, что приводит к критической нехватке боеприпасов ВСУ.
В статье подчеркивается, что 2024-й год может оказаться особенно сложным для Зеленского в плане удержания власти. Так, на Украине его больше не считают неприкасаемым, а политическая конкуренция в стране начинает вновь оживляться.
Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина может потерять еще больше территорий, так как на передовой складывается тяжелая ситуация для ВСУ. Он также сообщил, что соотношение сил у украинских войск с армией России сейчас 1 к 7.
До этого президент Украины заявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление. Зеленский добавил, что новая операция украинских военнослужащих будет для России "сюрпризом".
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