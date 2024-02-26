Зеленский рассказал, что Путин при личной встрече в 2019 году призывал прекратить огонь

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Зеленский рассказал о призывах президента России Владимира Путина прекратить огонь в Донбассе в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает. <…> Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня", – рассказал Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год".

Украинский президент поделился, что уже не помнит, удивило ли его тогда что-то в личном контакте с Путиным, потому что это "вообще было как будто в другой жизни"

Ранее Путин подчеркивал, что РФ могла бы раньше начать активные действия на Украине, однако Москва долго пыталась решить конфликт мирными средствами и полагалась на порядочность оппонентов. Как выяснилось позже, РФ "водили за нос", используя Минские соглашения, в чем и признались некоторые западные лидеры, отмечал глава государства.