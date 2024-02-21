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Мировому сообществу необходимо с полной серьезностью отнестись к угрозам властей Киева, учитывая наличие в стране научного и производственного потенциала для создания ядерного оружия со времен СССР. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая состоялась 16–18 февраля, запомнилась новыми вбросами украинских властей в связи с якобы попыткой восстановления ядерного статуса страны.

"Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) устроил госсекретарю США Энтони Блинкену "допрос" на тему, что лучше для Вашингтона – вступление Украины в НАТО или обретение ею ядерного арсенала", – рассказала Захарова о повестке конференции.

При этом она напомнила, как в феврале 2022 года украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на той же Мюнхенской конференции грозился пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия.

Также официальный представитель МИД РФ уточнила, что унылая атмосфера конференции продемонстрировала, что от оптимизма западных стран по Украине не осталось и следа. Она указала на то, что на этом мероприятии обсуждалась лишь ситуация на Украине.

"Если год назад они были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм. Видимо, в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России", – передали слова Захаровой на сайте МИД РФ.

В свою очередь, глава информагентства "Ньюсфронт" Константин Кнырик рассказал радио КП, что западные страны устраивают игру против украинского президента, поэтому это вызывает истерику у Владимира Зеленского.

"Зеленскому, условно, говорили: дави на Донбасс, готовь наступление, мы тебя поддержим, на каком-то этапе впишемся. Он начал процесс, получил ответку от России, а никто не вписался. Потом ему сказали: начинай этот контрнаступ, будут деньги, будет оружие – но денег и оружия нет. Это вызывает у него истерику", – объяснил он.

Также специалист указал на то, что в ближайшее время в Верховной Раде выберут нового спикера, который по закону сменит Зеленского, полномочия которого истекают в мае.

Ранее корреспондент NBC News Ричард Энгл сообщил, что после сдачи Авдеевки Украина может довольно быстро начать терять новые территории. Кроме того, после общения с украинскими военными журналист выяснил, что ВСУ не хватает боеприпасов, из-за чего они вынуждены отказываться от атак.



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