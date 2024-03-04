Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года

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Страны Евросоюза откажутся от украинского транзита газа с 2025 года, однако планируют продолжать использовать украинскую газотранспортную систему, чтобы размещать там европейские запасы газа. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она отметила, что в данный момент Еврокомиссия рассматривает разные проекты реверсных поставок через украинскую газотранспортную систему, к примеру, в Молдавию, которая также собирается полностью отказаться от газа из РФ.

Вместе с тем, по словам Симсон, между странами ЕС нет единогласной поддержки запрета закупок российского СПГ странами сообщества.

"Однако Еврокомиссия уже разработала законодательные инициативы, которые позволят последовательно запретить поступление российского газа в нашу систему. Их вступление в силу может позволить ограничить поставки российского газа", – приводит ТАСС слова еврокомиссара.

Ранее Кадри Симсон уже сообщала, что члены Еврокомиссии хотят сократить закупки сжиженного природного газа из России после остановки транзита через Украину 31 декабря 2024 года. Она подчеркнула, что переговоров о продлении поставок российского газа не будет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна готова к транзиту газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран. Украинский премьер сообщил, что сам Киев вести переговоры с Москвой не планирует, но готов обсудить это со странами ЕС.

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