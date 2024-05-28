Bloomberg: ВСУ переживают острую нехватку молодых военнослужащих

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В вооруженных силах Украины наблюдается демографическая катастрофа, а средний возраст солдат составляет более 40 лет. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40–45 лет. Молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко", – рассказал один из источников агентства, занимающийся сбором средств для украинских артиллеристов.

В материале отмечается, что снижение призывного возраста на 2 года – с 27 до 25 лет, не привело к улучшению ситуации, так как огромное число украинцев покинули страну или избегают мобилизации, сменив место жительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

Представитель погранслужбы Андрей Демченко заявлял, что уклонисты от армии постоянно принимают попытки незаконно выехать с Украины. По его словам, подобные случаи фиксируются ежедневно, а больше всего их на границе с Молдавией и Румынией.

