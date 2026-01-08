Форма поиска по сайту

Полный блэкаут наблюдается в Днепропетровске

Фото: depositphotos/gyn9037

В Днепропетровске произошло полное отключение энергоснабжения, приведшее к коллапсу городской инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В городе полностью отсутствуют электричество, водоснабжение, отопление, а также прервана работа мобильной связи и интернета.

Кроме того, остановилось движение поездов Днепропетровского метрополитена.

Отмечается, что ранее в Днепропетровске и области прогремел мощный взрыв. После чего в ряде населенных пунктов региона начались перебои с электроснабжением, которые переросли в полномасштабный блэкаут в областном центре.

Ранее на всей территории Доминиканы произошло полное отключение электроэнергии из-за ряда аварий в системе генерации. Неисправность возникла на генерирующих объектах двух компаний в восточном регионе страны. При этом авария спровоцировала цепную реакцию в энергосистеме, что привело к остановке других ключевых объектов.

