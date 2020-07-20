Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Умер народный художник РФ Виктор Чижиков, сообщает ТАСС. Создателю мишки, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, было 84 года.

Отмечается, что последние несколько лет иллюстратор боролся с тяжелым заболеванием.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. Он окончил Московский полиграфический институт и с конца 1950-х годов занимался книжной иллюстрацией.

Художник создавал рисунки для издательств "Малыш", "Детская литература", журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других. Он одним из первых отечественных художников был награжден престижнейшим дипломом имени Ганса Христиана Андерсена за книгу "Доктор Айболит". "Праздник непослушания", "Три поросенка", "Вера и Анфиса", "Вниз по волшебной реке".