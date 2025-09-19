МИД Белоруссии вызвал польского посла и выслал чешского дипломата

Фото: depositphotos/ligora

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и исполняющего обязанности главы дипмиссии Чехии в республике Томаша Крыла. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве объяснили, что данная мера связана с высылкой из Польши и Чехии белорусских дипломатов, находящихся в ранге советников. В республике посчитали, что такие действия были предприняты польскими и чешскими властями "по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам".

В результате Крыл был объявлен персоной нон-грата. Теперь ему нужно в течение 72 часов уехать из республики.

В ведомстве также указали, что к таким мерам привело культивируемое на протяжении долгого времени предвзятое отношение к государству со стороны чешских властей, в том числе введение ими ограничений против посольства Белоруссии в Чехии. Дипломаты подчеркнули, что белорусская сторона была вынуждена дать ответ.

Вместе с тем с Филимоновичем был проведен обстоятельный разговор по поводу текущего состояния отношений между двумя странами. Детали этой беседы в МИД Белоруссии пообещали сообщить позже.

"Белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным. В случае дальнейшей эскалации Белоруссия будет реагировать адекватно. Данная позиция доведена до сведения Варшавы и Праги", – сказано в заявлении министерства.

15 сентября служба госохраны Польши уничтожила БПЛА, который летел над правительственными зданиями в Варшаве. Польский премьер Дональд Туск заявлял, что после случившегося были задержаны два гражданина Белоруссии.

Однако белорусский президент Александр Лукашенко отверг причастность республики к происшествиям с беспилотниками в Польше.

