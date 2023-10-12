Собянин: в 2024 году продолжим все программы поддержки предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект бюджета Москвы на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов подразумевает поддержку реального сектора экономики. Сергей Собянин подчеркнул, что власти сохранят все программы помощи предпринимателям и производственным компаниям, передает портал мэра и правительства столицы.

В 2024-м Москва продолжит осуществлять реализацию всех программ поддержки бизнеса, включая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли. Столичные промышленные заводы смогут компенсировать до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, заручиться субсидиями на покупку оборудования или оформить льготный кредит.

В следующем году в городе власти будут уделять внимание перепрофилированию торговых центров. Владельцы крупных торговых площадок смогут рассчитывать на гранты по улучшению архитектурного облика здания и наполнению образовательными и культурными площадками. На прямую финансовую поддержку экономики планируют заложить 15,8 миллиарда рублей.

Вместе с этим будет продолжена деятельность по стимулированию инвестиционной активности, в том числе начнет создаваться инфраструктура для размещения новых производств.

"Для развития приоритетных отраслей экономики, в числе которых микроэлектроника, фотоника, электромобилестроение и фармацевтика, продолжат строить объекты инфраструктуры в особой экономической зоне "Технополис "Москва", а также в промышленных зонах Руднево и Южный порт", – говорится в сообщении.

На реализацию этих проектов в 2024 году столица направит 58,7 миллиарда рублей.

Не обойдут стороной и развитие современных научно-инновационных кластеров. В проекте числятся инновационный научно-технологический центр Московского государственного университета имени Ломоносова "Воробьевы горы" и национальный космический центр, который создается на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. На это передадут 5,6 миллиарда рублей.

Ранее Собянин рассказал, что бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность. В 2024-м расходы столицы на эту сферу составят 50% от всего бюджета. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц.

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