Москвичам рассказали, как вырастить арбуз

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Как правило, арбузы поступают в столичный регион из южных областей России и из соседних государств. При этом любой желающий может вырастить их на загородном участке и даже дома, заявил агроном Михаил Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что этот процесс будет не сложнее, чем вырастить огурцы. По его словам, есть около 10–15 сортов арбуза, которые можно вырастить в Москве и области. Они будут небольшими по размеру, однако не потеряют сочность и сладость. Сначала садоводы высевают рассаду, а потом высаживают в почву. Чтобы добиться созревания арбуза в Москве, следует обеспечить растению особые условия.

"Главная сложность при выращивании арбузов заключается в том, что им нужно тепло (25–30 градусов). В Москве и области этого можно достичь только в закрытом грунте, то есть растить арбузы у нас можно в парниках, теплицах или на подоконниках квартир", – поделился Воробьев.

Ранее стало известно, что сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разработали мобильное приложение, способное определять свежесть продуктов. Приложение доступно для устройств на базе Android.



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