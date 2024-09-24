Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Более 10,5 миллиона человек посетили московские летние фестивали. Итоги сезона в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

В этом году поучаствовать в организации фестивалей могли все желающие. Около 25% всех мероприятий придумали сами москвичи. Их поддержали некоммерческие организации и коммерческие предприятия. Ежедневно Москва предлагала тысячи событий на бульварах, в скверах и парках, на набережных, стадионах и других площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.