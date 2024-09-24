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24 сентября, 10:30

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Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

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Более 10,5 миллиона человек посетили московские летние фестивали. Итоги сезона в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

В этом году поучаствовать в организации фестивалей могли все желающие. Около 25% всех мероприятий придумали сами москвичи. Их поддержали некоммерческие организации и коммерческие предприятия. Ежедневно Москва предлагала тысячи событий на бульварах, в скверах и парках, на набережных, стадионах и других площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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