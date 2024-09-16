Объявлены победители 76-й телевизионной премии "Эмми"

Фото: Photo by Mark Von Holden/Invision for the Television Academy/AP Content Services

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии "Эмми" – главной телевизионной премии США. Трансляцию мероприятия вел телеканал ABC.

Эта награда присуждается Академией телевизионных наук и искусств США. Номинантами становятся съемочные команды передач, которые выходят в прайм-тайм. Статуэтка, которая вручается победителям, представляет собой крылатую женщину с моделью атома в руках.

В номинации "Лучший драматический сериал" победа была присуждена проекту "Сегун" (Shogun). Лучшим режиссером за работу над ним был признан Фред Туа. За роли в этом сериале награды также получили Хироюки Санада, ставший победителем в категории "Лучший драматический актер", и Анна Саваи, которая была удостоена статуэтки "Эмми" в категории "Лучшая драматическая актриса". Всего сериал победил в 14 номинациях из 16.

Обладателями премии также стали:



лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап – "Утреннее шоу";

лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики – "Корона";

лучший комедийный сериал: "Хитрости";

лучший актер в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт – "Медведь";

лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт – "Хитрости";

лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак – "Медведь";

лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Лайза Колон-Зайас – "Медведь";

лучший мини-сериал: "Олененок";

лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме: Ричард Гэдд – "Олененок";

лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме: Джоди Фостер – "Настоящий детектив";

лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме: Ламорн Моррис – "Фарго";

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме:Джессика Ганнинг – "Олененок".

Ранее фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера вошел в топ-5 потенциальных претендентов на премию американской киноакадемии "Оскар". Главным фаворитом на победу в категории "Лучший фильм" стала драма "Синг-Синг" Грега Куидара о тюремном театре. Кроме того, в топ попали "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева, "Блиц" Стива Маккуина и "Конклав" Эдварда Бергера.