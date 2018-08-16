Бутман назвал соул-певицу Арету Франклин выдающейся звездой

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Известный саксофонист Игорь Бутман прокомментировал сообщения о кончине американской "королевы соула" Ареты Франклин.

"Все музыкальное сообщество молилось, зная, в каком состоянии она находилась, выражало свою поддержку, и я тоже", − отметил музыкант в беседе с RT. Бутман признался, что знаком с творчеством соул-певицы из США "с очень раннего возраста, когда увлекся джазом, жанрами соул и фанк". "Конечно, она одна из выдающихся исполнителей этого стиля", − заявил народный артист России, добавив, что играл ее композицию Respect.

Бутман также назвал Арету Франклин замечательным человеком и выдающейся звездой.

Он посетовал на то, что "уходят люди, которые сделали эту музыку популярной в мире".

Ранее стало известно, что легендарная соул-исполнительница Арета Франклин скончалась в США в возрасте 76 лет. По словам родных певицы, она умерла от рака поджелудочной железы.