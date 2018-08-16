В США скончалась "королева соула" Арета Франклин

16 августа, 17:20
Фото: AP/Matt Rourke
Американская соул-певица Арета Франклин, которую многие называют "королевой соула", скончалась 16 августа в Детройте (штат Мичиган). Ей было 76 лет. О кончине певицы сообщило агентство Associated Press.
Как рассказали агентству родственники Ареты Франклин, певица умерла от рака поджелудочной железы. Врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание еще в 2010 году.
В 2017 году Арета Франклин объявила о завершении своей творческой карьеры. Журнал "Роллинг стоун" причислил певицу, обладавшую необычайно сильным и красивым голосом, к величайшим вокалисткам в истории. Кроме того, она стала первой исполнительницей, чье имя в 1987 году появилось в американском Зале славы рок-н-ролла.
За годы творчества Франклин удалось завоевать 18 музыкальных премий "Грэмми", а в 2005 году ей вручили высшую награду США − Президентскую медаль Свободы.
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