Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с 85-летием

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Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемая Лариса Ивановна! Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения. Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для Вас Центрального академического театра Российской армии", – сказано в поздравлении.

Как отметил глава государства, миллионы ценителей искусства в России искренне восхищаются "самобытным и щедрым талантом" артистки, а также ее "неподражаемым артистизмом и обаянием" и вокальными данными. Президент пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. С 1964 года начала играть в Центральном академическом театре Российской армии. Актриса появлялась в спектаклях "Нашествие" по пьесе Леонида Леонова, "Спутники" по произведению Веры Пановой, "Физики" по драме Фридриха Дюрренматта, "Последний пылко влюбленный" по комедии Нила Саймона и других. Известность Голубкиной принесла роль Шурочки Азаровой в комедии "Гусарская баллада" по пьесе Александра Гладкова.

В начале февраля 2025 года Путин присвоил актрисе театра и кино Анне Снаткиной звание заслуженной артисткой России. Глава государства также отметил плодотворную деятельность другой актрисы – Елены Миллиоти. Она была награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Ранее президент поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем. Российский лидер отметил, что достижения и творческие успехи Талызиной в кино и на сцене театра имени Моссовета заслуживают искреннего признания.